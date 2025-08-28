Habrá multas de hasta 20 mil pesos por conducir ebrio en Arteaga

La alcaldesa Karen Sánchez explicó que la medida busca crear conciencia entre los automovilistas para evitar accidentes fatales

Hasta más de 20 mil pesos deberá pagar como multa la persona que sea detenida por conducir en estado de ebriedad, informó al respecto la alcaldesa de Artega, Karen Sánchez.

La edil explicó que la medida busca crear conciencia entre los automovilistas para evitar accidentes fatales.

Mencionó que esta disposición nace de la homologación entre los municipios de la región sureste: Saltillo, Ramos Arizpe y ahora Arteaga.

Esta medida, aseguró la alcaldesa se hace sin fines recaudatorios, pues lo que se busca es prevenir accidentes que luego pueden tener desenlaces fatales.

Por ser Arteaga un pueblo mágico, la alcaldesa indicó se informará de esta medida a los turistas que cada fin de semanda visitan el municipio.

De acuerdo al reglamento de tránsito municipal de Saltillo actualmente la multa por conducir en estado de ebriedad se establece en 22,628 pesos y 11,314 pesos por ebrio incompleto.

Ademas de que esto amerita una detención y retención del vehículo.