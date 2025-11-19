Habrá cierre vial por desfile de la Revolución en Saltillo

Zulema Banda Alemán, Subdirectora de Tránsito, exhortó a la ciudadanía a prever sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos

Con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que este jueves se llevará a cabo el cierre de un tramo del bulevar Venustiano Carranza para permitir el desarrollo del tradicional desfile conmemorativo.

La medida iniciará desde las 05:00 horas y abarcará el sector comprendido entre el Periférico Luis Echeverría y el bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos, además de sus intersecciones.

Zulema Banda Alemán, Subdirectora de Tránsito, exhortó a la ciudadanía a prever sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Explicó que, para quienes circulan de sur a norte, opciones como las calles Hidalgo y Candela permitirán rodear la zona bloqueada; mientras que, en sentido norte a sur, las calles Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada estarán disponibles como alternativas de paso.

Las autoridades estiman que la vialidad sea reabierta alrededor del mediodía, una vez que concluyan las actividades del desfile.

Banda Alemán reiteró el llamado a la población a salir con tiempo y atender las indicaciones de Tránsito para mantener un flujo vehicular ordenado y seguro durante la conmemoración.