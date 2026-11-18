Estación Higo, Mesillas y Las Esperanzas fueron beneficiados durante 2026 con obras de infraestructura destinadas a la actividad física y recreación

Habitantes de los ejidos Estación Higo, Mesillas y Las Esperanzas cuentan con espacios deportivos y recreativos habilitados durante 2026 como parte de las obras de infraestructura municipal destinadas a mejorar las áreas de convivencia en las comunidades rurales de Ramos Arizpe.

En Estación Higo se construyó un complejo deportivo que dispone de cancha, juegos infantiles, luminarias, bancas, áreas verdes, pasto sintético y una palapa, instalaciones que permiten realizar actividades físicas y reuniones familiares.

Por su parte, en el ejido Mesillas se entregó un espacio que incluye una cancha de usos múltiples, plaza pública, iluminación, bancas, arbolado y una palapa, con áreas destinadas tanto al deporte como a la recreación de sus habitantes.

En Las Esperanzas también se realizaron trabajos para habilitar y mejorar espacios comunitarios destinados a la convivencia y las actividades recreativas, como parte del mismo programa de infraestructura rural.

Durante una visita al complejo deportivo de Estación Higo, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la recuperación de espacios públicos busca ofrecer a las familias lugares adecuados para reunirse y desarrollar actividades al aire libre.

“Cuando entregamos plazas renovadas, con juegos para los niños, canchas para hacer deporte, espacios iluminados y áreas para convivir en familia, vemos la alegría de las familias”, expresó el presidente municipal.

Las intervenciones forman parte de las acciones de infraestructura desarrolladas durante el año en distintas localidades rurales de Ramos Arizpe, con el propósito de ampliar la disponibilidad de instalaciones deportivas y espacios públicos de uso comunitario.