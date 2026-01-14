Habilita IMSS gimnasios para quienes buscan bajar de peso

La intención es facilitar alternativas accesibles para la activación física, en una temporada en la que muchas personas buscan retomar hábitos saludables

Personas que iniciaron el año con el objetivo de bajar de peso y mejorar su condición física ahora cuentan con una nueva opción en Coahuila, luego de que el IMSS puso en operación gimnasios equipados en sus Centros de Seguridad Social de Saltillo, Monclova y Piedras Negras, dirigidos a derechohabientes y también al público en general.

Estos espacios ofrecen acceso a bicicletas estacionarias, caminadoras, bancos de musculación, barras paralelas y máquinas de polea, además de acompañamiento de entrenadores certificados, quienes orientan a los usuarios con rutinas acordes a su condición física y objetivos personales.

De acuerdo con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, la intención es facilitar alternativas accesibles para la activación física, especialmente en una temporada en la que muchas personas buscan retomar hábitos saludables y prevenir enfermedades relacionadas con el sobrepeso y el sedentarismo.

Los gimnasios operan de lunes a viernes en distintos horarios, por lo que se recomienda acudir directamente al centro más cercano para consultar disponibilidad y costos, los cuales se mantienen a precios accesibles.

En Saltillo, el Centro de Seguridad Social se localiza en la calle Manuel Doblado, en la Zona Centro; en Monclova, sobre el bulevar Harold R. Pape; y en Piedras Negras, en el bulevar Mendoza Berrueto, frente al Hospital General de Zona número 11.

Además del uso de gimnasio, en estos centros se ofrece información sobre otras actividades deportivas y recreativas, como parte de una estrategia para fomentar estilos de vida más activos entre la población coahuilense.