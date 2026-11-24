Gusto o compromiso: el debate detrás de los suéteres navideños

Por: Antonio Herrera 23 Noviembre 2026, 22:27 Compartir

Mientras algunos eligen prendas llamativas de Navidad por diversión, otros las visten solo por seguir la temática en posadas y reuniones.

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Con la llegada de diciembre, los llamados suéteres navideños comienzan a aparecer en aparadores y tiendas, convirtiéndose en una prenda característica de las celebraciones de fin de año. Conocidos también como Ugly Christmas Sweaters o suéteres feos, destacan por sus diseños llamativos, figuras de Santa Claus, renos, árboles de Navidad y otros adornos propios de la temporada. Presencia en posadas, oficinas y festivales escolares Aunque para algunos vestirlos es parte de la diversión, para otros representa prácticamente un compromiso durante las posadas, reuniones familiares o convivencias de oficina. Incluso, en algunas escuelas los niños los utilizan para participar en actividades y festivales navideños, convirtiendo esta prenda en parte de las tradiciones que acompañan las fiestas decembrinas. Entre el gusto propio y la temática de temporada Pero, ¿realmente existe gusto por estos suéteres o simplemente se utilizan por seguir la temática de la temporada? La pregunta surge entre quienes cada año buscan alguno de estos diseños para sus celebraciones y quienes prefieren mantenerse al margen de esta moda. ¿Usted compraría uno por gusto propio o solamente lo usaría por compromiso?