Guardia Nacional muere en volcadura sobre carretera a Monclova

Aparentemente este accidente ocurrió luego de que uno de los neumáticos de la unidad se ponchara, lo que provocó que el conductor perdiera el control

Un miembro de la Guardia Nacional falleció este sábado por la mañana tras un accidente vehicular ocurrido en el kilómetro 17 de la carretera 57, con dirección a Monclova. El vehículo oficial, una camioneta tipo pick up, salió del camino y cayó a un barranco, dejando además a dos elementos más con lesiones.

De acuerdo con información preliminar, el incidente se habría originado por la ponchadura de una llanta, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. Los dos agentes lesionados fueron atendidos en el lugar por cuerpos de emergencia y luego trasladados a un hospital privado en la ciudad de Saltillo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento de los hechos. Hasta el momento, no se ha revelado el nombre del agente fallecido, en tanto se informa oficialmente a sus familiares.