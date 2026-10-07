Guadiana mantiene nacionalidad de EUA y deja abierta ruta a 2029

La legisladora explicó que nació en Estados Unidos por decisión de sus padres, ambos mexicanos, pero que ha vivido toda su vida en México.

La senadora de Morena por Coahuila, Cecilia Guadiana Mandujano, aseguró que por ahora no contempla renunciar a su nacionalidad estadounidense, luego de la aprobación de la reforma que establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con nacionalidad mexicana.

La legisladora explicó que nació en Estados Unidos por decisión de sus padres, ambos mexicanos, pero que ha vivido toda su vida en México.

Senadora señala que sus prioridades son legislativas

Guadiana Mandujano también se refirió a la posibilidad de competir por la gubernatura de Coahuila en 2029 y señaló que actualmente sus prioridades están enfocadas en su trabajo legislativo.

La senadora pidió licencia para ausentarse del Senado los días 29 y 30 de septiembre, fechas que coincidieron con la discusión y votación de la reforma, aunque el registro legislativo no establece que su solicitud estuviera relacionada con ese tema.

Reforma comenzará a aplicarse en el proceso electoral de 2028

La reforma comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028 y establece que las personas que tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro para alguno de los cargos contemplados. Ante este escenario, Guadiana reiteró que por el momento no considera renunciar a su nacionalidad estadounidense y señaló que aún falta tiempo para definir sus posibles aspiraciones políticas rumbo a 2029.