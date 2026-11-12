Grupo Especial de Operaciones realiza diligencia en Saltillo

El despliegue federal en la colonia Tulipanes provocó el cierre temporal del bulevar Juan Saade Murra; autoridades no revelaron detalles del operativo

Elementos del Grupo Especial de Operaciones, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, realizaron una diligencia en un domicilio ubicado en la colonia Tulipanes, en Saltillo.

Las actividades comenzaron durante la madrugada de este miércoles, cuando las autoridades federales se desplegaron en el inmueble marcado con el número 1155, sobre el bulevar Juan Saade Murra.

Como parte del operativo, se determinó cerrar la circulación vehicular en dicha vialidad, lo que generó afectaciones al tránsito para los automovilistas que circulaban por el sector.

Durante varias horas, los elementos federales permanecieron en el sitio mientras desarrollaban las diligencias correspondientes al interior del domicilio.

Posteriormente, la circulación fue reabierta y los automovilistas pudieron continuar su trayecto por el bulevar Juan Saade Murra.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el motivo de la intervención, ni han informado si hubo personas detenidas o algún objeto asegurado durante las actuaciones.