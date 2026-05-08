Grupo Delta amplía operaciones en Ramos Arizpe

Esto lo mantiene como uno de los municipios con mayor actividad exportadora e industrial de Coahuila, impulsado por la llegada constante de empresas.

Ramos Arizpe sumó una nueva expansión industrial este miércoles con la inauguración de la nave IP102 de Grupo Delta, proyecto que se incorpora al crecimiento manufacturero que mantiene el municipio en una de las regiones industriales más fuertes de Coahuila.

La apertura de la nueva nave coincidió con el aniversario 46 de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad y con los 50 años de trayectoria de la empresa, que concretó el desarrollo después de ocho años de planeación.

Durante el evento, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el municipio continúa concentrando inversiones y actividad industrial, particularmente por las condiciones de conectividad, crecimiento urbano y desarrollo económico que mantiene la región.

La nueva instalación se integra a la infraestructura industrial que continúa expandiéndose en Ramos Arizpe, municipio que concentra parques industriales y empresas vinculadas principalmente al sector automotriz y manufacturero.

Directivos de Grupo Delta indicaron que la nave IP102 representa una nueva etapa operativa para la compañía y una ampliación de sus capacidades dentro del corredor industrial de la región Sureste.

El evento reunió a empresarios, autoridades municipales y representantes de la firma, quienes realizaron el corte de listón de las nuevas instalaciones.

Actualmente, Ramos Arizpe se mantiene como uno de los municipios con mayor actividad exportadora e industrial de Coahuila, impulsado por la llegada constante de empresas y ampliaciones dentro de sus parques industriales.