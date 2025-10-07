Gran aceptación del programa 'Aquí Vamos Gratis' en Saltillo

El programa de transporte gratuito 'Aquí Vamos Gratis' ya registra una ocupación promedio del 90%, informó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González

A menos de una semana de su puesta en marcha, el programa de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” ya registra una ocupación promedio del 90%, informó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

El edil destacó que las dos rutas troncales, que operan desde el 1 de octubre, han sido bien recibidas por miles de usuarios, quienes ahora cuentan con unidades nuevas, climatizadas y sin costo alguno para sus traslados diarios.

Díaz González señaló que los saltillenses han comenzado a identificar con facilidad las paradas y recorridos de las rutas, que conectan diversos puntos de la ciudad en direcciones norte-sur y oriente-poniente.

Aseguró que el programa ha mejorado la movilidad y representado un ahorro significativo para los usuarios, quienes pueden redirigir esos recursos a otras necesidades familiares.

Además, resaltó que familias completas, estudiantes y trabajadores ya aprovechan el servicio, el cual seguirá perfeccionándose con ajustes operativos.

El alcalde también adelantó que continúan las negociaciones con concesionarios para reestructurar las rutas alimentadoras, las cuales complementarán el sistema troncal.

Como ejemplo, mencionó el caso de la Ruta Roma, que el pasado viernes tuvo su jornada más redituable en la historia gracias al aumento en el uso de tarjetas de pago.

Finalmente, Díaz González invitó a la ciudadanía a registrarse en el portal oficial del municipio para obtener su credencial y seguir impulsando el uso del transporte público como alternativa eficiente y sustentable.