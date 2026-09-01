Grafiti y vandalismo se extienden en Alameda de Saltillo

Las afectaciones no se concentran en un solo punto de la Alameda, sino que pueden observarse en distintas áreas entre jardines

Árboles, señalamientos y diferentes estructuras de la Alameda Zaragoza de Saltillo presentan pintas, grafiti y otros daños visibles, dejando evidencia de actos de vandalismo en distintos puntos de este espacio público.

Durante un recorrido por el lugar se observaron troncos de árboles marcados con pintura en aerosol, algunos con trazos de gran tamaño que permanecen directamente sobre la corteza.

El deterioro también alcanza parte del mobiliario. Un antiguo módulo destinado a actividades relacionadas con la lectura presenta grafiti, firmas, calcomanías y restos de anuncios adheridos, además de una imagen general de desgaste.

Otros señalamientos ubicados dentro de las áreas verdes muestran igualmente múltiples pintas y etiquetas superpuestas, dificultando incluso identificar su función original.

Daños se extienden por distintas áreas de la Alameda

Las afectaciones no se concentran en un solo punto de la Alameda, sino que pueden observarse en distintas áreas entre jardines, caminos peatonales y zonas de descanso.

Particularmente preocupante resulta el grafiti realizado directamente sobre los árboles, debido a que las superficies naturales no pueden ser sometidas a los mismos procesos de limpieza utilizados en muros o estructuras metálicas sin riesgo de dañarlas.

La situación contrasta con el carácter recreativo, histórico y familiar de la Alameda, ubicada en el Centro de Saltillo y utilizada diariamente por peatones, estudiantes y familias.

Consideran necesario reforzar vigilancia y mantenimiento

Las condiciones observadas hacen necesario reforzar tanto las labores de limpieza y mantenimiento del mobiliario como la vigilancia para evitar nuevas afectaciones.