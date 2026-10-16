Graban asalto a tienda de abarrotes en Acuña, Coahuila

Un hombre amenazó con un arma blanca a una tendera y robó el efectivo de la caja registradora en un negocio de Acuña, Coahuila.

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Una mujer fue víctima de un asalto con violencia cuando se encontraba en una tienda de abarrotes en Acuña, Coahuila.

Los hechos se registraron este martes alrededor de las 12:19 horas en una tienda de abarrotes ubicada en el fraccionamiento Fundadores.

El asalto a mano armada quedó grabado en video por una cámara de seguridad en el lugar.

En las imágenes se puede ver que un hombre con gorra y el rostro cubierto con una playera blanca se encuentra frente al mostrador y le exige a la mujer el dinero, producto de las ventas.

La mujer abre la caja registradora al ver que el hombre sostenía un arma blanca. El hombre aprovechó la situación y él mismo agarró el efectivo, mientras presuntamente amedrentaba a la mujer.

Posteriormente, el hombre salió del establecimiento con el dinero robado y con rumbo desconocido.

Hasta el momento se desconoce la cantidad del dinero robado y si el sospechoso del violento asalto ya fue detenido.