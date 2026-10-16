Graban asalto a tienda de abarrotes en Acuña, Coahuila

Una mujer fue víctima de un asalto con violencia cuando se encontraba en una tienda de abarrotes en Acuña, Coahuila.
Los hechos se registraron este martes alrededor de las 12:19 horas en una tienda de abarrotes ubicada en el fraccionamiento Fundadores.
El asalto a mano armada quedó grabado en video por una cámara de seguridad en el lugar.
En las imágenes se puede ver que un hombre con gorra y el rostro cubierto con una playera blanca se encuentra frente al mostrador y le exige a la mujer el dinero, producto de las ventas.
La mujer abre la caja registradora al ver que el hombre sostenía un arma blanca. El hombre aprovechó la situación y él mismo agarró el efectivo, mientras presuntamente amedrentaba a la mujer.
Posteriormente, el hombre salió del establecimiento con el dinero robado y con rumbo desconocido.
Hasta el momento se desconoce la cantidad del dinero robado y si el sospechoso del violento asalto ya fue detenido.