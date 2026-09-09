González Gálvez toma el mando de la Sexta Zona Militar

Tras 43 años en las Fuerzas Armadas, Jorge González Gálvez asumió el mando de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo

Esta mañana, Jorge González Gálvez asumió formalmente el mando de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, durante una ceremonia en la que rindió protesta de bandera y tomó posesión de su nuevo cargo, luego de una trayectoria de 43 años dentro de las Fuerzas Armadas.

El acto protocolario se realizó conforme al ceremonial militar y contó con la presencia del comandante de la Décima Primera Región Militar, además de autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Entre los asistentes estuvieron el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; el presidente del Poder Judicial, Miguel Felipe Mery Ayup, y la presidenta del Congreso local, Luz Elena Morales Núñez.

González Gálvez cuenta con una amplia experiencia operativa y de mando dentro del Ejército Mexicano. Entre sus responsabilidades anteriores se encuentra haber encabezado el 71/o. Batallón de Infantería en Durango y la Guarnición Militar de Nuevo Laredo, Tamaulipas, además de desempeñarse como jefe de Estado Mayor en distintas regiones y zonas militares, incluida la Sexta Zona Militar.

Su trayectoria también contempla responsabilidades dentro de la Guardia Nacional, donde fungió como coordinador estatal en el Estado de México y Sonora, así como comandante de brigadas de Policía Militar. En el ámbito internacional, representó a México como agregado militar y aéreo en Perú y como agregado de Defensa en Guatemala