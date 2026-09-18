Golpean y asaltan a hombre de 65 años en la Avícola

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron a quien fue identificado como Ismael, quien presentaba varias lesiones y manchas de sangre

Un hombre de 65 años fue localizado con lesiones sobre la vía pública en calles de la colonia Avícola, por lo que fue necesario solicitar una ambulancia para trasladarlo a recibir atención médica.

El reporte se generó en el cruce de Héctor Saucedo y la lateral del bulevar Fundadores, donde vecinos observaron al hombre tendido y solicitaron la intervención de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron a quien fue identificado como Ismael, quien presentaba varias lesiones y manchas de sangre en sus ropas.

Al ser entrevistado, el hombre manifestó que aparentemente había sido golpeado y despojado de sus pertenencias. Sin embargo, dijo desconocer quién o quiénes fueron los responsables de la agresión.

Ismael se dedica a la recolección de materiales reciclables para obtener ingresos. Los policías que atendieron el reporte señalaron que en ese momento desconocían si contaba con familiares que pudieran hacerse cargo de él.

Paramédicos acudieron al sitio y, debido a las lesiones que presentaba, realizaron su traslado a las instalaciones de la Cruz Roja para que fuera valorado. Mientras tanto, las autoridades buscarían localizar a sus familiares para informarles sobre lo ocurrido.