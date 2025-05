 Golpean a regidora por intentar intervenir en choque de diputado

Tremenda golpiza recibió la regidora de Movimiento Ciudadano, Mónica Escalera, quien fue agredida por presuntos porros del diputado de Coahuila por el PT, Antonio Flores Guerra, en el exterior de la comandancia municipal de Múzquiz, Coahuila.

En una publicación mediante redes sociales Mónica Escalera, explica que al acudir a la comandancia y entrevistarse con Ana Maria Nevarez, esposa del conductor que chocó contra el vehículo del diputado, fue agredida cobardemente por simpatizantes de Tony Flores.

Por ello señaló que denunciará ante las instancias correspondientes al resultar con sus piernas fracturadas tras la agresion en su contra.

“Yo estaba en la comandancia y llegaron sus porros y me agredieron, me tumban y patearon, mañana me realizaran tomografias en mis pies”, indicó.

Mónica señaló que además de las lesiones en sus pies, también una mujer, a la que identificó como “la panzona”, le quebró la protesís de sus dientes.

La regidora indicó que denunciará ante la Fiscalía estos hechos, donde cobardemente fue golpeada.

“Me tumban como los cobardes por la espalda, ahí es donde me fracturé mis pies”.

Señaló que si bien los Flores Guerra tienen mucho dinero, ella tiene valor para poderlos enfrentar, por lo que en las proximas horas procederá legalmente.

