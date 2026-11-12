Gobierno federal vuelve a pedir a exobreros de AHMSA sus demandas

Los representantes federales escucharon los reclamos, recopilaron los planteamientos y ofrecieron regresar antes de que termine el año con algunas respuestas

El Gobierno federal volvió a solicitar a los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) que expongan sus demandas, pese a que las peticiones han sido entregadas por escrito en distintas dependencias durante los últimos tres años. En una nueva reunión con representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los obreros únicamente consiguieron que sus solicitudes fueran recibidas nuevamente.

David Perales Fierros, vicepresidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, señaló que no hubo acuerdos ni compromisos de solución durante el encuentro celebrado en Monclova. Los representantes federales escucharon los reclamos, recopilaron los planteamientos y ofrecieron regresar antes de que termine el año con algunas respuestas. Sin embargo, los trabajadores mantienen la incertidumbre porque las mismas solicitudes ya fueron presentadas en repetidas ocasiones.

El representante de los exobrigues sostuvo que la reunión permitió expresar el enojo y el resentimiento acumulados entre quienes llevan años esperando una respuesta institucional. Incluso, uno de los participantes resumió la frustración con una pregunta sobre qué podría decirle a su familia al regresar a casa. La respuesta, dijo, sería que nuevamente no se consiguió ningún avance.

Exigen pago de finiquitos y préstamos recuperables

Perales Fierros explicó que la principal exigencia consiste en que el Gobierno federal pague los adeudos laborales. Posteriormente, cuando se concrete la venta de la siderúrgica y se recuperen los recursos, la Federación podría recuperar el dinero que haya destinado a los trabajadores.

La segunda propuesta consiste en establecer un esquema de préstamos económicos para los ex obreros. El planteamiento contempla que los recursos no sean entregados como apoyos gratuitos, sino como financiamientos que puedan reintegrarse cuando mejoren las condiciones financieras de los trabajadores.

El representante explicó que las solicitudes incluyen otros problemas que afectan directamente a los ex trabajadores. Entre ellos mencionó los impuestos, los préstamos personales, los adeudos relacionados con el Infonavit y las pensiones que consideran insuficientes.

Afirmó que todos estos planteamientos ya fueron presentados formalmente ante distintas instancias gubernamentales. Sin embargo, ninguna dependencia ha ofrecido respuestas concretas, pese a las reuniones sostenidas durante los últimos años.

“Es demasiada petición que hemos hecho y la gente nos dice: ¿dónde están las soluciones? En realidad no hay soluciones, no podemos mentirle a la gente”, expresó.

Perales Fierros recordó que inicialmente los representantes obreros eran canalizados con funcionarios de niveles inferiores de la Secretaría del Trabajo. Posteriormente consiguieron avanzar hasta reunirse en dos o tres ocasiones con el titular de esa dependencia, pero tampoco encontraron una respuesta que permitiera atender sus demandas.

Señaló que han insistido ante las autoridades federales en la necesidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conozca directamente la situación. También han planteado que los funcionarios necesitan contar con recursos y mecanismos para responder a los trabajadores, en lugar de limitarse a recibir documentos.

El dirigente cuestionó que la respuesta gubernamental continúe condicionada a la venta de AHMSA. Advirtió que los trabajadores necesitan conocer qué hará la Federación si la empresa no consigue comprador y el proceso no permite recuperar los recursos necesarios para cubrir los adeudos laborales.

“Nosotros les decimos: ¿y si no se vende, qué va a hacer el Gobierno? Ya queremos que nos respondan qué va a hacer el Gobierno en caso de que no se venda”, manifestó.

Esperan respuestas antes de terminar el año

Durante la entrevista, Perales Fierros también recordó el rechazo expresado por una senadora a la posibilidad de destinar recursos públicos para apoyar económicamente a los trabajadores de AHMSA.

Relató que la legisladora consideró excesiva la cantidad de 210 millones de dólares que se ha planteado para atender la problemática laboral. Argumentó que ese dinero podría destinarse a la construcción de hospitales, escuelas y otras necesidades públicas.

El representante obrero cuestionó ese planteamiento porque, dijo, no considera las condiciones económicas que enfrentan Monclova y la Región Centro de Coahuila. Insistió en que los trabajadores no están solicitando una donación, sino un mecanismo financiero que permita cubrir sus adeudos y recuperar posteriormente los recursos.

“Estamos pidiendo cosas justas. Es justicia, lo que tanto la presidenta ha proclamado, y no ha habido esta justicia social”, sostuvo.

Sobre la reunión más reciente con los representantes de la Secretaría del Trabajo, informó que los funcionarios se comprometieron a regresar a Monclova antes de que concluya el año. La intención, según lo expuesto durante el encuentro, es presentar algunas respuestas a las solicitudes que recibieron.

Perales Fierros consideró necesario que esa próxima visita incluya propuestas concretas. Advirtió que los trabajadores ya han escuchado demasiados compromisos sin resultados y que otra reunión dedicada únicamente a recibir documentos aumentaría el descontento.

Reconoció que durante el encuentro los ex obreros mantuvieron una actitud respetuosa hacia los funcionarios visitantes. Sin embargo, explicó que existe un profundo malestar entre quienes llevan años sin recibir sus finiquitos, salarios y prestaciones.

El dirigente insistió en que no pueden ofrecer expectativas falsas a sus compañeros. Mientras no existan respuestas oficiales y soluciones concretas, tendrán que informarles que sus demandas continúan pendientes.

La inconformidad se suma a las gestiones que el Grupo de Defensa Laboral mantiene ante dependencias federales y legisladores para conseguir el pago de los adeudos. Perales Fierros ha participado en estas exigencias desde los primeros años de la crisis de AHMSA, cuando reclamó la intervención federal para garantizar los finiquitos de trabajadores en retiro voluntario. El Siglo de Torreón +1

La próxima visita de los funcionarios federales será otra oportunidad para que el Gobierno responda a las peticiones. Los ex obreros esperan que esta vez no vuelvan a preguntarles qué necesitan, sino que les informen qué solución pueden ofrecerles.