Gobierno de Ramos Arizpe cierra problemática de drenaje en Analco

La obra de rehabilitación del drenaje sanitario en la colonia Analco quedó concluida, resolviendo de manera definitiva una problemática que por años afectó a los habitantes de este sector y a quienes circulan por el bulevar principal.

Los trabajos contemplaron la modernización de 300 metros lineales de tubería y la ampliación del diámetro, con el fin de prevenir colapsos futuros.

Para ello se utilizó maquinaria especializada que permitió avanzar con seguridad y precisión en la instalación.

De acuerdo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, esta acción fue posible gracias al trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno, además de la modernización en la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento, lo que ha permitido brindar un servicio más eficiente.