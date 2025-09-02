Gobierno de Coahuila y CTM presentes en el informe de Sheinbaum

El gobernador del estado, Manolo Jiménez, acudió al evento acompañado de su gabinete, buscando estrechar lazos y fortalecer la colaboración con la Federación

La representación de Coahuila fue destacada durante el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la participación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado de su gabinete, incluido Diego Rodríguez Canales.

Esta presencia refleja el compromiso del estado por fortalecer la colaboración con el Gobierno Federal en áreas prioritarias como seguridad, desarrollo económico y bienestar social.

Por su parte, el sector obrero coahuilense estuvo representado por el líder estatal de la CTM, Tereso Medina, quien aprovechó la oportunidad para dialogar con el gobernador y otros funcionarios.

La participación sindical subraya la importancia de la unidad y el trabajo conjunto entre autoridades y trabajadores para apoyar las iniciativas que impulsan la transformación y el progreso en el país.

Con esta muestra de unidad, Coahuila refrenda su papel activo en la agenda nacional, destacando su disposición para continuar sumando esfuerzos con la Federación.

El objetivo es consolidar el desarrollo económico, fomentar la creación de empleos y fortalecer el tejido social, en beneficio directo de las familias coahuilenses.