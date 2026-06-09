Gobierno de Coahuila rechaza acusaciones de operación electoral

'Hasta el momento, no existen reportes oficiales que acrediten las acusaciones hechas por dirigentes nacionales del partido': subsecretario de Gobierno.

El Gobierno de Coahuila rechazó las acusaciones de presunta intervención en la elección de diputados locales y sostuvo que la participación histórica registrada el domingo representa una respuesta ciudadana frente a los intentos de desacreditar el proceso electoral.

El subsecretario de Gobierno e Imagen Institucional, Diego Rodríguez Canales, afirmó que la jornada se desarrolló en paz y con una participación del 51 por ciento, cifra que calificó como histórica para una elección intermedia, al tiempo que desestimó los señalamientos realizados por Morena sobre una supuesta operación de compra de votos mediante códigos QR.

Rodríguez Canales señaló que las denuncias forman parte de la confrontación política posterior a los procesos electorales y sostuvo que, hasta el momento, no existen reportes oficiales que acrediten las acusaciones hechas por dirigentes nacionales del partido.

Uno de los puntos que destacó fue que el Gobierno del Estado no tiene registro de la detención de diputados federales o legisladores vinculados a la Cuarta Transformación, como se señaló durante la jornada electoral.

“En ningún momento se tiene reporte de que haya habido algún diputado federal detenido o alguna cuestión de algún legislador en ese sentido”, aseguró.

Respecto a los listados y códigos QR exhibidos por Morena como parte de sus denuncias, el funcionario argumentó que todas las fuerzas políticas cuentan con estructuras de promoción electoral, representantes de casilla y equipos de movilización, por lo que consideró que corresponde a las autoridades electorales determinar si existió alguna irregularidad.

Rodríguez Canales también destacó que la participación ciudadana superó ampliamente la registrada en la última elección intermedia para renovar el Congreso local, cuando la votación rondó el 39 por ciento, y señaló que el incremento hasta el 51 por ciento refleja confianza de la población en las instituciones electorales.

El funcionario sostuvo que los resultados preliminares muestran diferencias amplias entre las fuerzas políticas participantes, por lo que llamó a respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Finalmente, respaldó el llamado realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para dejar atrás la etapa electoral y concentrar los esfuerzos en temas relacionados con seguridad, desarrollo económico y calidad de vida para los coahuilenses.