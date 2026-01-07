Gobierno de Coahuila parte rosca de reyes en Saltillo

El gobernador Manolo Jiménez encabezó la tradicional partida de la rosca de reyes ante saltillenses, donde la Universidad Vizcaya de las Américas contribuyó

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y su esposa, Paola Rodríguez, encabezaron la tradicional partida de la rosca de reyes ante los saltillenses, donde la Universidad Vizcaya de las Américas contribuyó con una mega rosca de un kilómetro de longitud.

Jiménez Salinas estuvo acompañado del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, quienes también compartieron con cientos de asistentes la rosca y atole.

“Quiero desearles lo mejor para el año 2026, que este año esté lleno de salud y de cosas buenas para todas nuestras familias, de cosas buenas para todo Coahuila, de corazón a nombre de mis hijos, a nombre de mi esposa Paola les deseamos lo mejor, que Dios los Bendiga y que Dios bendiga a las familias de Coahuila”, dijo el Gobernador, quien también estuvo acompañado de sus hijos. “Quiero agradecer todo el respaldo de nuestro amigo y gran aliado en Saltillo, el Gobernador Manolo Jiménez, quiero desearles un gran año 2026, que sea un año de mucha salud, de oportunidades, de bendiciones”, dijo el alcalde Javier Díaz. “Hay qué decirlo fuerte y claro: vivimos en una gran ciudad, vivimos en un gran estado. Podemos estar en el Centro Histórico con seguridad, con tranquilidad, con paz, porque gracias al apoyo de nuestro amigo el Gobernador esta región va en crecimiento constante”, agregó.

La rosca fue elaborada por estudiantes de gastronomía de la Universidad Vizcaya, y en ella se utilizaron 400 kilos de harina, mil 500 huevos, 30 kilos de levadura, 60 litros de leche, 60 kilos de mantequilla y 20 de manteca, además de 6 kilos de ate para la decoración.