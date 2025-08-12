Gobernador pide a gabinete redoblar esfuerzos para resto del año

El mandatario destacó que el objetivo es ampliar el alcance de las acciones y generar un mayor impacto en la calidad de vida de los coahuilenses

Con un llamado a “no bajar la guardia”, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la séptima reunión de gabinete estatal, donde pidió a los titulares de todas las dependencias intensificar el ritmo de trabajo en lo que resta del año.

Durante el encuentro, realizado este lunes en Saltillo, se revisaron avances de obras, programas y proyectos en áreas como infraestructura, seguridad, educación, turismo, economía, desarrollo rural, empleo, medio ambiente y programas sociales.

El mandatario destacó que el objetivo es ampliar el alcance de las acciones y generar un mayor impacto en la calidad de vida de los coahuilenses.

Jiménez Salinas reconoció que, aunque en el primer semestre de 2025 se han concretado proyectos relevantes, la segunda parte del año requiere más presencia en territorio y atención directa a la ciudadanía.

“Es importante que cada uno de los responsables de área trabaje con intensidad y mantenga la sintonía en la gestión”, señaló.

En la reunión, Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, presentó un informe sobre los proyectos prioritarios ya iniciados y los que se pondrán en marcha en los próximos meses, incluyendo infraestructura carretera, acciones de seguridad, impulso turístico, apoyo al campo y programas de asistencia social.