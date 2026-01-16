Gobernador menciona proyectos del 2026 en reunión de gabinete

El gobernador también resaltó la importancia del trabajo en equipo y de la cercanía con la ciudadanía para mantener los indicadores

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la primera reunión de gabinete de este 2026, en la que se revisaron los proyectos estratégicos de cada secretaría y se establecieron las prioridades de trabajo para el arranque del año.

Distintas áreas tienen resultados positivos

Durante el encuentro, el mandatario señaló que su administración cuenta con una planeación definida y un equipo de trabajo consolidado para dar continuidad a las acciones iniciadas en 2025, particularmente en temas de seguridad, finanzas, obra pública y desarrollo social.

Jiménez Salinas destacó que el año pasado cerró con resultados positivos en distintos rubros y subrayó que uno de los principales factores ha sido el manejo responsable de las finanzas públicas, lo que permitió concluir 2025 sin contratar deuda, una situación que no se presentaba desde hace varios años en el estado.

Mismo ritmo de trabajo para el 2026

Indicó que para este 2026 se mantendrá la misma línea de trabajo, con seguimiento puntual a los compromisos establecidos en el plan de desarrollo y coordinación entre las distintas áreas del gobierno estatal.

El gobernador también resaltó la importancia del trabajo en equipo y de la cercanía con la ciudadanía para mantener los indicadores que colocan a Coahuila entre los estados con mejores condiciones de vida en el país.

Finalmente, pidió a su gabinete mantener el ritmo de trabajo y la disciplina financiera, con el objetivo de seguir impulsando obras, programas y proyectos que impacten de manera directa en la calidad de vida de las familias coahuilenses.