Gobernador Manolo Jiménez descarta crisis laboral en Coahuila

El mandatario explicó que el origen de los despidos, fue la eliminación de incentivos de hasta 8 mil dólares para la compra de autos eléctricos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que en el estado no existe una crisis laboral generalizada, luego de los ajustes registrados en plantas automotrices y proveedoras, principalmente en la región Sureste, derivados de la caída en la demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

Ajustes vinculados al mercado de autos eléctricos

El mandatario explicó que el origen de los despidos, como el caso de General Motors, fue la eliminación de incentivos de hasta 8 mil dólares para la compra de autos eléctricos en el mercado estadounidense, lo que redujo la producción y obligó al cierre de turnos, generando un efecto en cadena en empresas proveedoras.

Mesa de trabajo y estrategias de recolocación

Ante esta situación, el gobierno estatal instaló una mesa de trabajo inmediata con municipios, cámaras empresariales y el sector privado, además de poner en marcha ferias del empleo y mecanismos de vinculación directa para recolocar a los trabajadores desplazados.

Como ejemplo, Jiménez Salinas destacó la Feria del Empleo realizada en Saltillo, donde se ofrecieron alrededor de 2 mil 600 vacantes y asistieron entre 1,600 y 1,800 personas, incluidos extrabajadores de GM, lo que dijo demuestra que actualmente hay más plazas disponibles que personas afectadas en la región.

Programas de apoyo y diversificación laboral

El gobernador reconoció que podrían registrarse ajustes adicionales en algunas proveedoras, aunque subrayó que todos responden al mismo fenómeno y no a un colapso del sector. Añadió que el Estado mantiene programas de apoyo complementarios como créditos para emprendedores, esquemas de autoempleo, capacitación en oficios a través del ICATEC y la incorporación de mano de obra en sectores como la construcción, donde existe déficit de personal.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales y evitar la desinformación que dijo busca generar psicosis laboral en un estado que mantiene estabilidad, coordinación institucional y nuevas inversiones en puerta.