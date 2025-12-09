Gobernador destaca avances de Ramos Arizpe en seguridad y obras

Manolo Jiménez subraya la coordinación con el municipio y anuncia proyectos en educación, salud y turismo rumbo al Mundial 2026

Al participar en el Primer Informe de Gobierno del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que los resultados presentados por el municipio reflejan una coordinación que ha permitido avances en seguridad, infraestructura y servicios públicos, áreas que —dijo— no todos los ayuntamientos del país logran mantener con indicadores positivos.

Jiménez subrayó que Ramos Arizpe forma parte de una estrategia estatal que apuesta por la planeación y el trabajo conjunto entre autoridades locales y estatales.

Señaló que la colaboración con alcaldes y alcaldesas facilita que los proyectos se ejecuten con mayor rapidez y afirmó que este tipo de dinámicas han permitido que Coahuila mantenga estabilidad en temas sensibles, especialmente en seguridad.

Recordó que este año se aplicaron $3,500 millones de pesos para reforzar la estrategia estatal, con la construcción de 15 cuarteles y la entrega de casi 400 patrullas, acciones que han contribuido a mantener a Coahuila entre las entidades más seguras del país, de acuerdo con cifras del INEGI.

También reconoció el papel del Ejército y de los poderes estatales en la operación de este esquema.

El gobernador añadió que su administración continuará impulsando proyectos en educación, salud, desarrollo económico y programas sociales, y adelantó que ya se prepara una estrategia para aprovechar la llegada del Mundial 2026, con el objetivo de detonar turismo y ocupación hotelera en la región sureste.

Durante su intervención, Jiménez resaltó que los resultados de Ramos Arizpe se explican por la participación de ciudadanos, sector empresarial y gobierno, y afirmó que la entidad mantiene buenos indicadores precisamente por evitar la confrontación política y privilegiar acuerdos.

El alcalde Tomás Gutiérrez agradeció el respaldo estatal y señaló que la coordinación con el Gobierno de Coahuila ha sido clave para avanzar en obras y programas que buscan mejorar las condiciones de vida de las familias del municipio.