Gobernador destaca 100% de eficacia contra delitos

Autoridades afirman que la rápida respuesta operativa y de inteligencia ayuda a resolver los hechos graves en la región.

Coahuila mantiene una efectividad del 100 por ciento en la resolución de los delitos de alto impacto registrados en el estado, aseguró el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien atribuyó este resultado a la coordinación entre instituciones de seguridad y a la rapidez con la que se despliegan los operativos.

El mandatario señaló que recientes casos en los que se logró detener a los presuntos responsables en cuestión de horas muestran la capacidad de reacción desarrollada por las corporaciones municipales, estatales y federales.

“Del 100 por ciento de los delitos de alto impacto que tenemos o que hemos tenido, están resueltos el 100 por ciento. Esa efectividad no la tiene ni un solo estado en este país”, afirmó Jiménez Salinas.

El gobernador sostuvo que detrás de estos resultados se encuentra el intercambio de información entre las instituciones, la inversión en inteligencia y la activación inmediata de operativos cuando se presenta un hecho de gravedad.

“Hay una gran efectividad y lo hemos comentado en varias ocasiones, el trabajo en equipo entre todas las instituciones de seguridad municipales, estatales y federales, la coordinación, la voluntad de entrarle con todo, lo que se ha invertido en inteligencia”, expresó.

Como ejemplo, mencionó el reciente caso del ciudadano estadounidense involucrado en un multihomicidio, en el que destacó que la detención se realizó en cuestión de horas.

Jiménez también relacionó esta capacidad de respuesta con el operativo desplegado recientemente en Torreón, después de que ciudadanos reportaron al 911 la presencia de un grupo numeroso de personas armadas que generaba temor.

De acuerdo con el mandatario, la intervención de policías y del Ejército permitió realizar una revisión de las personas, el armamento y la documentación que portaban. Sobre la posible irregularidad de esos documentos, aclaró que corresponderá a las autoridades encargadas de la investigación determinarlo.

El gobernador sostuvo que en Coahuila existe “cero tolerancia” frente a situaciones que generen temor entre la población, y destacó la importancia de que los ciudadanos reporten cualquier presencia o comportamiento que consideren sospechoso.

Para Jiménez Salinas, la combinación de denuncia ciudadana, inteligencia, coordinación institucional y capacidad de reacción es la que permite que los responsables de hechos considerados de alto impacto sean localizados y detenidos con rapidez.