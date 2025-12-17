Gobernador de Coahuila pide no bajar la guardia en seguridad

Manolo Jiménez pidió reforzar los operativos invernales, navideños y el Operativo Paisano, así como mantener la coordinación en retenes y acciones de seguridad

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, llamó a no bajar la guardia y a mantener el trabajo coordinado entre instituciones para seguir consolidando a la entidad como uno de los estados más seguros del país, al destacar que la seguridad es una tarea permanente que no admite triunfalismos, aun con indicadores históricos a la baja en delitos de alto impacto.

Durante una sesión del Consejo Estatal de Seguridad —en la que participaron autoridades federales, estatales y municipales, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Poder Judicial y Legislativo— el mandatario subrayó que la principal fortaleza de Coahuila es la coordinación total y la voluntad de “entrarle con todo” al tema de seguridad.

Reconoció la presencia y colaboración del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General del Estado, alcaldes de las distintas regiones y corporaciones policiales, al señalar que este bloque institucional ha permitido cerrar filas por el bien del estado.

Jiménez Salinas destacó que, gracias a este modelo, Coahuila es hoy el segundo estado más seguro del país y que, por primera vez desde que existen mediciones del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los municipios coahuilenses evaluados se ubican entre los más seguros a nivel nacional.

Añadió que al cierre de 2025 la entidad registra la cifra más baja de homicidios desde la década de los noventa, con una reducción cercana al 30% respecto a 2024 y un 98% de estos delitos resueltos, lo que —dijo— envía un mensaje claro: en Coahuila, quien delinque enfrenta consecuencias.

El gobernador también resaltó la próxima homologación en Coahuila de la nueva Ley de Extorsión, recientemente aprobada a nivel federal, la cual ya permitió un operativo relevante en la región Laguna con la detención del líder criminal y presunto extorsionador apodado “El Limones”, resultado de la coordinación entre autoridades estatales y federales. Afirmó que esta legislación fortalecerá el combate a ese delito y contribuirá a proteger a sectores productivos como ganaderos y agricultores.

Finalmente, Manolo Jiménez pidió reforzar los operativos invernales, navideños y el Operativo Paisano, así como mantener la coordinación en retenes y acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía durante la temporada decembrina.

Insistió en que el trabajo en seguridad “nunca se termina” y exhortó a todas las instituciones a seguir fortaleciendo el modelo con prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, para que Coahuila continúe siendo un referente nacional de seguridad y un lugar seguro para vivir.