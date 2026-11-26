Los agremiados de la UNTA de JLL son un claro ejemplo de que este respaldo se traduce en trabajo y beneficios reales para quienes más lo necesitan

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A tres años de la actual administración estatal, el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha demostrado su compromiso con las causas sociales y con los sectores que trabajan directamente en favor de las familias coahuilenses.

Así lo señaló José Luis López Cepeda, dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quien destacó que el mandatario ha sido un aliado en las acciones de apoyo y en la lucha social.

Indicó que los agremiados de la UNTA de JLL son un claro ejemplo de que este respaldo se traduce en trabajo y beneficios reales para quienes más lo necesitan.

Vienen las posadas de la UNTA en la recta final del 2026

José López informó que, como cada año, ya comenzaron los preparativos para las tradicionales posadas de la UNTA de JLL. Explicó que cuentan con un padrón de beneficiarios bien establecido, por lo que se avecinan jornadas largas de trabajo para cumplir con esta actividad.

Sin embargo, aseguró que, como ha sido costumbre, los niños que esperan con ilusión este gesto de solidaridad no se quedarán sin recibirlo, pues la organización mantendrá su compromiso de llevar alegría y apoyo a las familias durante esta temporada decembrina.