Gobernador de Coahuila cuestiona postura federal sobre TV Azteca

Manolo Jiménez Salinas evitó profundizar en el conflicto, aunque reconoció que se trata de un tema que ha escalado en el ámbito político y mediático nacional

Las diferencias entre el Gobierno federal y medios de comunicación no deben trasladarse a recomendaciones sobre qué empresas informativas consumir, consideró el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, tras ser cuestionado sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a TV Azteca.

El mandatario estatal señaló que la confrontación entre la administración federal y la televisora corresponde a un conflicto que se arrastra desde hace tiempo, aunque consideró que como institución pública no resulta conveniente sugerir a la ciudadanía qué medios deben verse o evitarse.

“Yo pienso que es mejor mantenerse al margen”, expresó.

Gobernador de Coahuila evita profundizar en la polémica

Jiménez Salinas evitó profundizar en el conflicto, aunque reconoció que se trata de un tema que ha escalado en el ámbito político y mediático nacional.

“Es un pleito que existe ya desde hace tiempo entre la parte del Gobierno federal y esta empresa”, señaló.

El gobernador insistió en que mantiene una postura respetuosa frente a disputas ajenas y evitó emitir descalificaciones directas sobre las declaraciones realizadas desde el ámbito federal.