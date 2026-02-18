Gobernador considera sólidas a empresas que compiten por AHMSA

El mandatario señaló que la información disponible indica que los tres postores cuentan con respaldo financiero y capacidad operativa para asumir la empresa

A escasos días de que se defina el futuro de Altos Hornos de México (AHMSA), el gobernador Manolo Jiménez aseguró que las empresas que participan en la subasta son “empresas sólidas” y sostuvo que el libro Ni venganza ni perdón confirma, con fuente directa, que la quiebra de la acerera estuvo ligada a decisiones del Gobierno federal anterior.

El mandatario estatal señaló que, aunque no puede emitir juicios que interfieran en el proceso judicial, la información disponible indica que los tres postores cuentan con respaldo financiero y capacidad operativa para asumir una empresa del tamaño de AHMSA. La venta se desarrolla dentro del procedimiento concursal que enfrenta la siderúrgica y su filial Minera del Norte (MINOSA), con un valor base superior a los mil millones de dólares.

Entre los interesados se encuentran el fondo estadounidense Argentem Creek Partners, encabezado por Daniel Chapman; la firma Fintech Advisory, vinculada al empresario David Martínez; y el inversionista mexicano Efraín Rodríguez, con experiencia en el sector acerero. El proceso excluye a exaccionistas y exdirectivos de la compañía.

Jiménez Salinas enfatizó que el desenlace de la subasta será determinante para la reactivación económica de la Región Centro de Coahuila, particularmente en Monclova, donde miles de familias resultaron afectadas tras la paralización de operaciones.

En paralelo, el gobernador se refirió al contenido del libro Ni venganza ni perdón, escrito por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el periodista Jorge Fernández Meléndez. En las páginas 264 y 265, Scherer relata que, por instrucción presidencial, buscó al empresario Julio Villarreal —propietario de Villacero y Banco Afirme— para explorar alternativas que evitaran la quiebra de AHMSA, en medio del escándalo por la compra de Agronitrogenados y el proceso contra Emilio Lozoya.

Para el gobernador, esa versión “solo confirma lo que ya todos sabían”, pero ahora con testimonio directo de un exintegrante del gabinete federal. Sostuvo que la caída de la acerera estuvo vinculada a un contexto político y judicial que terminó impactando a la economía regional.

Jiménez Salinas reiteró que el Gobierno del Estado mantiene disposición para colaborar con las autoridades federales y judiciales en el proceso, y que el objetivo central es que AHMSA pueda reactivarse bajo un esquema viable que garantice empleos y estabilidad para la región.

Mientras el Poder Judicial define cuál de las empresas ofrece la mejor propuesta, la expectativa en la Región Centro se concentra en que la nueva etapa de la siderúrgica permita cerrar uno de los capítulos económicos más complejos en la historia reciente de Coahuila.