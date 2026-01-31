Gobernador anuncia obras y seguridad reforzada en Los Chorros

Entre las obras contempladas se incluyen libramientos, ampliaciones carreteras y proyectos de alto impacto, además del avance en el Puente Dos de Piedras Negras

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció que el estado se alista para ejecutar megaobras de infraestructura por miles de millones de pesos, principalmente en la carretera federal 57, considerada una de las vías más estratégicas para la movilidad y la economía estatal.

Entre las obras contempladas se incluyen libramientos, ampliaciones carreteras y proyectos de alto impacto, además del avance en el Puente Dos de Piedras Negras, cuyos detalles serán presentados oficialmente en una etapa posterior.

Situación del tramo conocido como “Los Chorros”

Sobre el tramo de “Los Chorros”, el mandatario reconoció que ya existe un proyecto ejecutivo de modernización; sin embargo, explicó que el principal obstáculo para su ejecución es la falta de recursos federales, al tratarse de un tramo a Capufe.

Refuerzan seguridad y atención a emergencias

Mientras se concreta una solución de fondo, Jiménez Salinas informó que se acordó reforzar la presencia permanente de la Guardia Nacional, así como mejorar los protocolos de reacción inmediata ante accidentes, con el objetivo de reducir riesgos y tiempos de cierre en la vía.

Apoyo de la Policía Estatal de Caminos

Asimismo, destacó que la nueva Policía Estatal de Caminos podrá contribuir al reforzamiento de la seguridad, aunque reiteró que la responsabilidad principal recae en la autoridad federal, al tratarse de una carretera federal.

El gobernador subrayó que estas acciones buscan mejorar la seguridad vial, agilizar la atención de emergencias y garantizar que la carretera 57 continúe siendo un eje clave para el desarrollo económico y logístico de Coahuila.