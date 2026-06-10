Gobernador afirma que nadie está por encima de la ley en Coahuila

Jiménez respaldó la actuación de las corporaciones de seguridad y recordó que el fiscal general del estado ya informó sobre el desarrollo de los acontecimientos

En Coahuila ninguna persona está por encima de la ley ni de las instituciones, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al referirse a los hechos ocurridos durante la madrugada del martes que involucraron al diputado local Antonio Flores Guerra y a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra.

El mandatario respaldó la actuación de las corporaciones de seguridad y recordó que el fiscal general del estado ya informó sobre el desarrollo de los acontecimientos y el procedimiento seguido por las autoridades.

El respeto al Estado de derecho es uno de los principios de Coahuila: Gobernador

Jiménez Salinas sostuvo que el respeto al Estado de derecho es uno de los principios que distingue a Coahuila y aseguró que cualquier persona debe atender los requerimientos de la autoridad, independientemente del cargo público que ocupe o de su posición política.

“Aquí nada ni nadie está por encima de la ley”, expresó el gobernador al señalar que las instituciones estatales actúan con base en los procedimientos establecidos y sin excepciones.

Añadió que la fortaleza institucional ha sido uno de los factores que permiten mantener condiciones de seguridad y gobernabilidad en la entidad, por lo que consideró indispensable respaldar el trabajo de las corporaciones encargadas de preservar el orden.

El gobernador afirmó que Coahuila continuará aplicando la ley de manera uniforme y reiteró que las autoridades responderán ante cualquier conducta que altere el orden público o afecte el funcionamiento de las instituciones.