El gobernador de Coahuila señaló que ante el Congreso expondrá resultados y coordinación, y en el informe ciudadano desglosará obras y programas.

La gobernabilidad, los acuerdos institucionales y la colaboración con las distintas fuerzas políticas serán parte central del tercer informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas ante el Congreso de Coahuila, programado para este martes 24 de noviembre.

El mandatario explicó que su presentación ante los legisladores tendrá un enfoque distinto al informe ciudadano, previsto para el miércoles 25 de noviembre, debido a que en el recinto legislativo abordará los resultados generales de su administración y destacará el trabajo conjunto realizado durante los primeros tres años de gobierno.

Señaló que será prácticamente su último informe ante la actual Legislatura, por lo que aprovechará la presentación para reconocer la relación institucional que ha mantenido con el Congreso, incluidas las fuerzas políticas de oposición.

“El Congreso nos ha acompañado durante tres años, ya es prácticamente el último informe que hacemos con esta Legislatura. Entonces, también vamos a resaltar el trabajo institucional que hicimos en conjunto”, expresó.

Jiménez Salinas consideró que la colaboración entre los poderes del Estado ha contribuido a mantener condiciones de estabilidad y gobernabilidad en Coahuila, aun con las diferencias políticas que existen entre los partidos representados en el Congreso.

En ese sentido, reconoció la actuación de los legisladores de oposición, a quienes calificó como responsables por privilegiar los acuerdos institucionales.

“Si bien hay oposición, ha sido una oposición responsable que ha sabido poner en el punto de encuentro a Coahuila y no a nuestros partidos políticos”, manifestó.

Informe ciudadano tendrá mayor detalle de resultados

El gobernador explicó que la presentación ciudadana será más extensa y permitirá profundizar en los avances de infraestructura, desarrollo económico, salud, educación, programas sociales y seguridad.

“El informe ciudadano es un poco más extenso, más detallado. Mañana vamos a platicar a grandes rasgos sobre lo que se está haciendo. Vamos a entrar en detalles más de la gobernabilidad”, indicó.

Entre los resultados que adelantó se encuentran las inversiones industriales y la generación de empleos, así como proyectos de infraestructura que buscan atender el crecimiento económico de la entidad.

Mencionó la ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero y las gestiones para incrementar los vuelos nacionales e internacionales desde el Aeropuerto Internacional de Saltillo, ubicado en Ramos Arizpe.

En materia económica, destacó el inicio de operaciones de la planta Yokohama en Derramadero, cuya inversión conjunta, incluida su segunda fase, asciende a aproximadamente 10 mil millones de pesos y contempla más de mil 500 empleos directos.

Salud y educación formarán parte del balance

Jiménez Salinas adelantó que su informe incluirá resultados del sistema estatal de salud, entre ellos la rehabilitación de 133 centros de salud y las inversiones realizadas en el Hospital General.

De acuerdo con las cifras expuestas por el gobernador, el abasto de medicamentos alcanza el 85% y las consultas médicas han aumentado 70%.

También mencionó la Tarjeta de la Salud Popular, mediante la cual, afirmó, se atiende a 40 mil adultos mayores y personas con discapacidad que carecen de seguridad social, con acceso gratuito a consultas, medicamentos, análisis y operaciones.

En educación, destacó el programa de inglés Level Up, la construcción de 100 techumbres escolares, 16 preparatorias durante el año y la entrega de útiles escolares gratuitos.

El mandatario agregó que los programas sociales de su administración alcanzan a más de 500 mil familias, mientras que en infraestructura y servicios públicos municipales se contemplan recursos por 3 mil millones de pesos para los 38 municipios.

Representación federal aún por definirse

Respecto a los invitados al informe, el gobernador indicó que se encontraba en proceso de definición la representación del Gobierno de México.

Adelantó que se esperaba la asistencia de algún integrante del gabinete o gabinete ampliado de la presidenta de la República, sin precisar el nombre del funcionario.

Jiménez Salinas aseguró que los preparativos para la presentación estaban concluidos y que su administración cuenta con resultados para exponer ante los legisladores y la ciudadanía.