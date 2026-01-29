GM registra pérdidas millonarias y ajusta su estrategia eléctrica

El Consejo de Administración aprobó un incremento del 20 por ciento en la tasa del dividendo trimestral, que pasó de 0.15 a 0.18 dólares por acción

A pesar del ajuste contable que llevó a General Motors a reportar una pérdida neta en el cuarto trimestre de 2025, la empresa mantuvo una posición financiera sólida y anunció medidas para fortalecer el retorno a sus accionistas.

Incremento en dividendos y recompra de acciones

El Consejo de Administración aprobó un incremento del 20 por ciento en la tasa del dividendo trimestral, que pasó de 0.15 a 0.18 dólares por acción, así como una nueva autorización de recompra de acciones por hasta 6 mil millones de dólares.

La automotriz informó que estas decisiones se sustentan en flujos de efectivo consistentes generados por sus marcas, su disciplina operativa y el desempeño de sus productos, lo que le ha permitido mantener un balance financiero estable, incluso en un entorno de ajustes estratégicos.

Resultados financieros de 2025

Durante todo 2025, GM reportó un ingreso neto atribuible a los accionistas de 2.7 mil millones de dólares y un EBIT ajustado de 12.7 mil millones, lo que refleja que la operación central de la empresa se mantuvo rentable, pese a los cargos extraordinarios aplicados en el último trimestre.

Como parte de su planeación para 2026, la compañía prevé una inversión de capital de entre 10 mil y 12 mil millones de dólares, que incluye sus joint ventures para la fabricación de celdas de batería, en un contexto de reconfiguración gradual de su estrategia de electrificación.

Al cierre de 2025, General Motors contaba con 904 millones de acciones en circulación, una reducción significativa respecto a años anteriores, lo que refuerza su política de retorno de capital, aun en medio de un entorno global marcado por cambios en la demanda y en las políticas gubernamentales de Estados Unidos.