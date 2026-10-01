GM recorta 200 empleos en Ramos Arizpe por cambio en producción

Pese a la salida de personal, la planta de Ramos Arizpe continuará produciendo la Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Blazer EV y Cadillac OPTIQ.

Como parte de una reconfiguración de su fuerza laboral ante el próximo fin de producción de la actual generación de Chevrolet Blazer con motor de combustión interna.

La compañía informó que la fabricación de este modelo concluirá este viernes 2 de octubre de 2026, decisión anunciada desde el año pasado y que ahora deriva en una adecuación de personal conforme al nuevo plan de manufactura.

“Derivado de estos planes, estamos ajustando nuestra fuerza laboral en línea con el plan de manufactura a futuro”, informó General Motors.

La empresa señaló que todos los empleados afectados recibieron su liquidación conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y agradeció las contribuciones realizadas durante su permanencia en la compañía.

De acuerdo con la información proporcionada, el movimiento representa alrededor del 4 por ciento de la población laboral considerada en la operación del complejo, donde laboran alrededor de 5 mil trabajadores.

Pese a la salida de personal, la planta de Ramos Arizpe continuará produciendo la Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Blazer EV y Cadillac OPTIQ.

Además, General Motors prevé iniciar en 2027 el ensamble de Chevrolet Groove, como parte de la siguiente etapa productiva de la planta.

La liquidación de más de 200 trabajadores ocurre así en medio de una transición industrial del complejo, que dejará de fabricar la actual Blazer de combustión interna mientras mantiene su operación de vehículos eléctricos e incorpora un nuevo modelo a partir del próximo año.