Gestiona SNTE nuevo hospital en Ciudad Acuña

La Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) gestiona la construcción de un hospital para el magisterio en Ciudad Acuña, proyecto para el cual ya se encuentra en proceso la donación de un terreno por parte del Ayuntamiento y la asignación de recursos para su desarrollo.

Buscan ampliar servicios médicos para maestros

Everardo Padrón, dirigente de la Sección 5, explicó que actualmente existe en la zona una unidad médica pequeña con 12 plazas que únicamente ofrece servicios de consulta. Para recibir atención médica más especializada, los agremiados deben trasladarse hasta Piedras Negras.

“Lo que se pretende es que esta clínica tenga 42 plazas y que cuente con los servicios que tiene Piedras Negras, para la atención de los maestros, se va a beneficiar a 40 mil derechohabientes”.

Hospital beneficiaría a miles de derechohabientes

De acuerdo con el dirigente sindical, el objetivo es que la nueva unidad médica cuente con 42 plazas y ofrezca servicios similares a los disponibles en Piedras Negras, lo que permitiría ampliar la cobertura de atención para alrededor de 40,000 derechohabientes del magisterio en la región.

Anuncian próxima apertura de clínica en San Buenaventura

Padrón también informó que en los próximos días se inaugurará la clínica construida en San Buenaventura, un proyecto que permaneció durante años sin concretarse.

Magisterio prepara pliego nacional de demandas

El dirigente magisterial señaló además que el sindicato trabaja en el pliego nacional de demandas, en el cual se contempla un incremento salarial del 13%, porcentaje que corresponde al aumento al salario mínimo.

Indicó que este tema será definido en mayo, durante las actividades relacionadas con la conmemoración del Día del Maestro.