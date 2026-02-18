Gestiona Manolo Jiménez obras hidráulicas para Coahuila

Además, aprovechando su visita a CDMX, el gobernador de Coahuila se reunió con Omar García Harfuch para afinar el blindaje de seguridad del estado

El gobernador de Coahuila informó que sostuvo una serie de reuniones en la Ciudad de México para dar seguimiento a proyectos estratégicos de infraestructura hidráulica y seguridad pública, entre ellos el desarrollo del Arroyo del Cuatro en la región Sureste, el drenaje pluvial de Torreón y un programa de empleo temporal para San Pedro.

Detalló que se reunió con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, con quien revisó avances técnicos y detalles operativos de estas obras, consideradas prioritarias para la prevención de riesgos y la atención de afectaciones por lluvias en distintas regiones del estado.

En materia de seguridad, el mandatario estatal sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para dar seguimiento a los operativos conjuntos que se mantienen en Coahuila.

Señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para reforzar el blindaje del Estado y mantener la coordinación con las fuerzas federales.

Respecto al uso de armamento exclusivo del Ejército por parte de corporaciones estatales, el gobernador precisó que Coahuila cuenta con autorización formal para el uso de este tipo de equipo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Finalmente, afirmó que las gestiones realizadas en la capital del país buscan fortalecer tanto la infraestructura estratégica como las capacidades operativas en seguridad, en un contexto nacional donde la coordinación interinstitucional es clave para la prevención y el combate a la delincuencia.