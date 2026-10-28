Gerardo Aguado exige esclarecer contratos del INE

Aguado aclaró que los señalamientos deben verificarse mediante pruebas y procedimientos independientes, sin anticipar conclusiones

El diputado local Gerardo Abraham Aguado Gómez presentó, junto con integrantes del Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del PAN, un punto de acuerdo para que se investiguen a fondo las denuncias por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

El legislador planteó que el Congreso de Coahuila exhorte al Órgano Interno de Control del INE y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar las investigaciones correspondientes y, en caso de comprobarse irregularidades, fincar responsabilidades a funcionarios, particulares y proveedores involucrados.

Piden esclarecer contratos y posibles conflictos de interés

La propuesta retoma investigaciones periodísticas que señalan presuntos vínculos entre Taddei, los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas y compañías proveedoras del Instituto, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg. Aguado aclaró que los señalamientos deben verificarse mediante pruebas y procedimientos independientes, sin anticipar conclusiones.

“Renunciar no es rendir cuentas. La salida de Guadalupe Taddei no puede convertirse en un carpetazo”, sostuvo. Añadió que las autoridades deben esclarecer quién autorizó los contratos, quiénes se beneficiaron y si existieron conflictos de interés o irregularidades en el manejo de recursos.

Exige independencia en el relevo de la presidencia del INE

Aguado advirtió que el caso afecta la credibilidad del árbitro electoral, especialmente ante los comicios de 2027. También cuestionó que Morena pueda aprovechar la salida de Taddei para colocar a una persona cercana al oficialismo o impulsar acciones que debiliten al Instituto.

Finalmente, insistió en que el relevo en la presidencia del INE debe garantizar independencia frente al Gobierno y los partidos políticos, además de revisar por qué los controles internos no detectaron oportunamente las posibles anomalías. “El INE no le pertenece al gobierno ni a los partidos; le pertenece a los ciudadanos”, concluyó.