Gerardo Aguado aspira al consejo estatal y nacional del PAN

El diputado Gerardo Aguado se convierte en aspirante al consejo del PAN tras la elección interna que renovará 19 dirigencias municipales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Quien dijo sentirse muy contento fue el diputado panista Gerardo Aguado, pues se convirtió en aspirante al consejo estatal y nacional, luego de la pasada elección interna del Partido Acción Nacional.

El diputado mencionó que en este proceso se registró una participación del 40 al 50 por ciento de sus militantes.

Tras los resultados, se renovarán 19 dirigencias municipales, entre las que destacan Torreón, San Pedro, Saltillo, Monclova y Piedras Negras.

En entrevista, el legislador dijo que, a pesar de algunas inconformidades surgidas en el pasado, él ha trabajado en la conciliación.

Lo anterior, luego de que incluso la mayoría de la bancada panista, a principios de año, se reunió para desconocerlo.

Aguado Gómez dijo que las divisiones quedaron atrás y, con estas renovaciones, se alistan para trabajar en el próximo periodo electoral.