General Cepeda listo para celebrar eventos patrios

Para este mes patrio, el Pueblo Mágico de General Cepeda celebrará eventos del 13 al 16 de septiembre; entre los que destacan una gran cabalgata, bendición de sombreros, evento charro, baile popular y rodeo, entre otros.

En rueda de prensa que encabezó la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, y la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Verónica Ramos Rodríguez, se dieron a conocer los detalles de las actividades.

La cabalgata 2025 será el sábado 13 de septiembre y saldrá del ejido La Noria, del municipio de Saltillo, por la carretera Palma Gorda rumbo a General Cepeda; se estima una participación de más de 400 jinetes, quienes llegarán a la iglesia San Francisco de Asís para la bendición de sombreros.

Por la noche, se efectuará el gran baile popular con Serapio Ramírez, Alex Ramírez y su grupo Profetas, y Grupo Violento.

El domingo 14 habrá rodeo en General Cepeda; el lunes 15 por la noche, el tradicional Grito de Independencia, donde previamente se presentarán grupos de danza folclórica, y el martes 16 será el desfile cívico-militar.