Genera Ramos Arizpe más de mil 400 empleos en 2025

Los nuevos puestos de trabajo están vinculados principalmente a proyectos de inversión industrial, automotriz y comercial

Ramos Arizpe cerrara el 2025 con la generación de mil 424 nuevos empleos formales, resultado de la llegada y expansión de empresas en el municipio, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al presentar un balance sobre el comportamiento del empleo y la inversión durante el año.

De acuerdo con el edil, los nuevos puestos de trabajo están vinculados principalmente a proyectos de inversión industrial, automotriz y comercial, impulsados en coordinación con el Gobierno del Estado.

El municipio reportó además una inversión extranjera directa superior a los 115 millones de dólares, cifra que consolidó a Ramos Arizpe como uno de los principales polos industriales de la región norte del país.

Tomás Gutiérrez señaló que la estrategia se ha centrado en mantener cercanía con el sector empresarial y facilitar condiciones para la expansión de plantas ya instaladas, así como para la llegada de nuevas inversiones, con el objetivo de que el crecimiento económico se refleje en empleos formales para la población local.

Por su parte, el secretario de Fomento Económico municipal, Jacobo Zertuche, indicó que durante el año se concretaron proyectos de empresas nacionales e internacionales que fortalecieron el corredor industrial del municipio y ampliaron la oferta laboral en distintos niveles de especialización.

De manera complementaria, el Ayuntamiento realizó acciones de vinculación laboral, como ferias del empleo, en las que participaron empresas locales y de alcance internacional, con la finalidad de acercar vacantes a buscadores de empleo y ampliar las oportunidades de contratación en Ramos Arizpe.