Gemelos habrían anticipado ataque en secundaria de Torreón

El ataque dejó sin vida a la subdirectora de la secundaria y provocó lesiones a tres personas, entre ellas dos alumnos, según los reportes oficiales disponibles

Horas antes del ataque registrado este jueves en la Secundaria 13 del ejido La Unión, en Torreón, los dos hermanos señalados como probables responsables habrían publicado en TikTok imágenes de armas, artefactos incendiarios y diversos símbolos, acompañadas de la frase “ya me toca a mí”.

Las publicaciones, localizadas después de los hechos, podrían convertirse en elementos de interés para la investigación, a fin de establecer si existió una planeación previa y qué circunstancias habrían llevado a los jóvenes a cometer la agresión.

Fiscalía investiga posible planeación del ataque

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que los detenidos son hermanos gemelos de 18 años y exalumnos del plantel.

De acuerdo con las primeras indagatorias, entre sus pertenencias y declaraciones surgieron referencias a figuras extranjeras relacionadas con ataques ocurridos en otros países, así como expresiones sobre su intención de pertenecer a grupos de esa naturaleza.

El ataque dejó sin vida a la subdirectora de la secundaria y provocó lesiones a tres personas, entre ellas dos alumnos, según los reportes oficiales disponibles.

La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación y trabaja en coordinación con autoridades federales para determinar si los jóvenes tenían contacto o seguían contenidos relacionados con personas o grupos de otras entidades o países, así como para esclarecer las circunstancias y posibles motivos de la agresión.