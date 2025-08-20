Gato muere electrocutado y deja sin luz clínica No. 1 en Saltillo

Se indicó que las cirugías en curso concluyeron sin complicaciones y no se presentaron situaciones de riesgo para pacientes o familiares

La intromisión de un gato en el sistema eléctrico del hospital de zona No. 1 dejó sin luz a dicha institución médica.

Se informó por parte de autoridades del IMSS que durante la revisión de las instalaciones se determinó que la interrupción fue ocasionada por un gato que ingresó al centro de carga y causó daños en los fusibles.

El suministro de energía se interrumpió aproximadamente a las 17:30. Durante el tiempo que no se contó con energía eléctrica, los servicios médicos se mantuvieron de manera continua. Se indicó que las cirugías en curso concluyeron sin complicaciones y no se presentaron situaciones de riesgo para pacientes o familiares.

Al lugar acudieron trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes realizaron la libranza e iniciaron las acciones de diagnóstico y reparación. Actualmente se trabaja en el reemplazo de tres fusibles dañados para restablecer el suministro normal.