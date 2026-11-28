La medida contempla el uso de tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias y códigos QR, con el objetivo de reducir el manejo de dinero físico

El pago en efectivo enfrenta un cambio en gasolineras y casetas de peaje del país, luego de que el Gobierno Federal estableció nuevas disposiciones para incorporar obligatoriamente medios electrónicos en estas operaciones.

La medida contempla el uso de tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias y códigos QR, con el objetivo de reducir el manejo de dinero físico y fortalecer la vigilancia de las transacciones comerciales.

Así lo explicó Gerardo Oyervides Rodríguez, empresario en el rubro gasolinero, que indicó que tendrán que realizarse ajustes para que esto funcione.

Sin embargo, las nuevas disposiciones no significan que este viernes 27 de noviembre quede prohibido pagar en efectivo, ya que su aplicación será gradual y estará sujeta a lineamientos específicos.

Definirán las reglas en 15 días hábiles

Las autoridades federales disponen de un plazo de 15 días hábiles para establecer las condiciones que deberán cumplir los establecimientos, así como los mecanismos y etapas para incorporar los nuevos sistemas de cobro.

El esquema también contempla excepciones cuando se presenten fallas técnicas, interrupciones en el servicio de internet o cualquier otra circunstancia que impida procesar las operaciones electrónicas.

El cambio representa un desafío para usuarios y negocios

La disposición obligará a las estaciones de servicio y operadores de casetas a incorporar infraestructura para recibir pagos digitales, lo que modificará la manera en que millones de consumidores cubren estos servicios.

Uno de los principales desafíos será atender a quienes no cuentan con tarjetas bancarias o servicios financieros, además de las comunidades donde la conectividad a internet todavía presenta deficiencias.

La aplicación definitiva dependerá de los lineamientos federales, que establecerán los alcances y condiciones de una medida encaminada a reducir las operaciones comerciales realizadas con dinero en efectivo.