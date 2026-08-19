Gasolinera suspende servicio tras denuncias por fallas

Una gasolinera en el cruce de Venustiano Carranza y Periférico Luis Echeverría suspendió sus operaciones tras fallas en vehículos.

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Una estación de servicio ubicada en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría fue suspendida de manera preventiva este 17 de agosto de 2026, luego de que automovilistas reportaran fallas mecánicas severas en sus vehículos tras cargar combustible en el lugar.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, varios conductores comenzaron a presentar problemas en sus unidades a los pocos minutos de haber salido de la gasolinera. Entre los casos reportados, el ciudadano Luis Ángel Martínez Ramos señaló que su vehículo, un Chevrolet Onix, comenzó a fallar aproximadamente a dos kilómetros de distancia del establecimiento.

El afectado detalló que el testigo de “check engine” se encendió de forma intermitente en el tablero, lo que generó preocupación por un posible daño en el sistema del automóvil. Otros automovilistas coincidieron en que sus vehículos no presentaban ninguna anomalía previa antes de abastecer combustible.

Ante la acumulación de quejas y la protesta de los usuarios, la estación decidió detener de manera temporal la operación de sus bombas como medida preventiva.

Los conductores exigieron además la revisión de los tanques de almacenamiento del establecimiento, con el objetivo de descartar la presencia de agua, impurezas u otro tipo de contaminantes en el combustible suministrado.

Las autoridades correspondientes ya fueron notificadas para realizar las inspecciones necesarias y determinar el origen de las fallas reportadas.