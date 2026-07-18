Garantizan servicios de emergencia y atención en vacaciones

Áreas como Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, las Clínicas Municipales y los Consultorios Regionales permanecerán en servicio las 24 horas del día

Aunque el personal administrativo del municipio de Arteaga entrará en periodo vacacional, los servicios considerados esenciales continuarán operando mediante guardias para evitar afectaciones a la ciudadanía.

Durante las próximas semanas, áreas como Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, las Clínicas Municipales y los Consultorios Regionales permanecerán en servicio las 24 horas del día, mientras que la Dirección de Servicios Primarios mantendrá sin cambios la recolección de basura, las labores de limpieza y el mantenimiento de espacios públicos.

Quienes deseen aprovechar el periodo vacacional para realizar trámites o ponerse al corriente en sus contribuciones también podrán hacerlo, ya que Catastro y Caja continuarán brindando atención de 9:00 a las 14:00 horas.

En esas oficinas seguirá vigente el programa que permite regularizar adeudos con un peso en recargos e ISAI. El DIF Municipal conservará igualmente su horario habitual de atención, de 9:00 a las 14:00 horas para dar continuidad a los servicios dirigidos a la población.

Además, el Ayuntamiento informó que habrá personal de guardia en Atención Ciudadana y en la Presidencia Municipal para orientar a la población y canalizar reportes o solicitudes que surjan durante el periodo vacacional.