Garantía definirá quién participa en subasta de AHMSA

La entrega de la garantía de seriedad, 5% del valor base, unos $56.3 millones de dólares, definirá cuáles de los seis postores calificados acuden a la subasta

La entrega de la garantía de seriedad será el elemento que permita confirmar qué postores participarán en la subasta de Altos Hornos de México y Minera del Norte, prevista para el 25 de septiembre.

Héctor Manuel Garza Martínez, CEO del despacho jurídico Ónix Legal Services, explicó que los seis postores recientemente calificados deberán acreditar su respaldo financiero mediante la garantía exigida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

El monto requerido asciende a $56 millones 368 mil 903 dólares, equivalente al cinco por ciento del valor mínimo de referencia establecido para la unidad productiva. Las bases de la subasta contemplan mecanismos como depósito, billete de depósito, carta de crédito o fianza para constituir esta garantía.

Garza Martínez señaló que, hasta el momento de la entrevista, no tenía información sobre algún depósito confirmado por parte de los seis postores. Precisó que la sola calificación de los interesados no permite considerar definitiva su participación en la audiencia pública de subasta.

Garantía de seriedad será el filtro para postores

El abogado explicó que también existen acreedores garantizados o con privilegio que tienen una condición distinta dentro del procedimiento concursal. Estos participantes pueden estar considerados como postores calificados por su propia calidad jurídica, conforme a las reglas establecidas para la venta de AHMSA y MINOSA.

Sin embargo, Garza Martínez indicó que para confirmar quiénes participarán efectivamente en la audiencia debe conocerse la acreditación correspondiente ante el juzgado. Señaló que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez deberá informar formalmente cuáles interesados cumplieron con la entrega de los recursos exigidos.

El especialista recordó que el 11 de septiembre la jueza Ruth Haggi Huerta García emitió un acuerdo mediante el cual autorizó al síndico contar con un plazo adicional de tres días hábiles para recibir las garantías de seriedad. El acuerdo permitió mantener el proceso encaminado hacia la audiencia programada para el 25 de septiembre.

La sindicatura confirmó que existen seis postores calificados para participar en el proceso de venta de AHMSA y MINOSA como una unidad productiva. El acuerdo judicial también mantuvo la fecha prevista para la audiencia de subasta, aunque la participación efectiva de los interesados depende del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Garza Martínez explicó que el punto determinante será la comparecencia del síndico ante el juzgado para presentar los documentos que acrediten las garantías. A partir de ese momento, indicó, podrá conocerse con mayor certeza cuáles participantes mantienen su intención de acudir a la audiencia.

Subasta de AHMSA depende de acreditar garantías

De acuerdo con el abogado, el plazo para completar este requisito contempla los días hábiles posteriores a la resolución judicial, tomando en cuenta el día inhábil correspondiente al 16 de septiembre. Bajo ese calendario, los interesados tendrían que cumplir con el depósito durante los días hábiles autorizados por el juzgado.

El procedimiento establece que la garantía representa cinco por ciento del valor mínimo de referencia de la unidad productiva, fijado en mil 127 millones 378 mil dólares aproximadamente. La cantidad funciona como respaldo de seriedad para quienes pretendan presentar una postura dentro de la subasta.

El proceso llega a esta etapa después de que en el primer intento de subasta no se concretó una postura válida. Ahora, la sindicatura informó la existencia de seis postores calificados, mientras trabajadores y acreedores permanecen atentos a la acreditación de las garantías requeridas para confirmar su participación.

Garza Martínez consideró que si los interesados cumplen con la entrega de la garantía, el procedimiento podrá avanzar hacia la audiencia pública prevista para el 25 de septiembre. En caso contrario, explicó que la falta de depósitos impediría considerar acreditada la participación de esos postores en la subasta.

La garantía de seriedad constituye así uno de los requisitos inmediatos dentro del procedimiento de venta de AHMSA y MINOSA. Su acreditación permitirá al juzgado y a la sindicatura determinar qué interesados cuentan con los requisitos financieros necesarios para presentar ofertas durante la audiencia.

La subasta contempla la venta de AHMSA y MINOSA como una unidad productiva, sin segmentar los activos principales de las empresas. El objetivo establecido en las bases es llevar a cabo la enajenación conforme al procedimiento concursal bajo la supervisión del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Por ahora, la información disponible confirma la existencia de seis postores calificados, pero la participación efectiva de cada uno queda vinculada al cumplimiento de la garantía de seriedad. El siguiente paso corresponde al síndico, quien deberá acreditar ante el juzgado los depósitos o instrumentos presentados por los interesados.