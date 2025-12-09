Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Ganan ICH UAdeC primer lugar en ExpoCiencias Nacional 2025

Por: Irene Zapata

08 Diciembre 2025, 18:55

Compartir

Estudiantes coahuilenses desarrollaron un tinte ecológico a base de semilla de trueno y representarán a México en Francia

Ganan ICH UAdeC primer lugar en ExpoCiencias Nacional 2025

Los alumnos del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” (ICH) de la Universidad Autónoma de Coahuila, Andrea Flores Sierra, Valeria Yoselin Alonso Bernal y Abner Santos Hernández, coordinados por la Dra. Rebeca Casique Valdés, obtuvieron el primer lugar en la ExpoCiencias Nacional 2025 en Tamaulipas. Gracias a su triunfo, representarán a Coahuila y a México en ExpoSciences Occitaine 2026 en Francia, con el proyecto “Tinte ecológico para cabello a base de la semilla del trueno”.

¿En qué consiste el proyecto del tinte ecológico del ICH?

El equipo de estudiantes formuló un tipo de crema que ayuda a disminuir los efectos adversos de los tintes sintéticos, pues es biodegradable y está compuesto de extractos de la semilla del trueno, sábila y vitamina C. De acuerdo con los jóvenes, el tinte puede durar hasta 30 días antes de presentar pérdida de color, ofreciendo un tono castaño oscuro.

Ganan ICH UAdeC primer lugar en ExpoCiencias Nacional 2025.jpg

Este proyecto nació debido a la preocupación de los alumnos por la salud y el medio ambiente, ya que alrededor de 5 mil sustancias químicas —muchas de ellas tóxicas— han sido reportadas en tintes sintéticos comerciales, los cuales pueden provocar alergias, cáncer y problemas neurológicos tras una exposición constante.

¿Cómo lograron su pase a ExpoSciences Occitaine 2026?

Los estudiantes participaron inicialmente en Expo Ciencias Coahuila 2025, realizada el 27 de septiembre en el Colegio Inglés de Torreón, donde presentaron su proyecto de divulgación e innovación en ciencia y tecnología. Su desempeño les otorgó el pase a la ExpoCiencias Nacional, celebrada del 2 al 5 de diciembre en Tampico, Tamaulipas.

En el evento nacional, considerado el más importante del país en materia científica y tecnológica, estudiantes desde educación básica hasta licenciatura presentaron más de 500 proyectos enfocados en soluciones para sus comunidades. En este escenario, el tinte ecológico del ICH destacó por su propuesta sustentable e innovadora, logrando el primer lugar.

Comentarios