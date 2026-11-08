Ganaderos de Coahuila esperan luz verde para exportar a EUA

El USDA podría inspeccionar los cruces de Piedras Negras y Acuña en noviembre, paso clave para reanudar el envío de bovinos

Inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) podrían visitar Coahuila durante la última semana de noviembre para evaluar las condiciones de los puntos fronterizos de Piedras Negras y Ciudad Acuña. La revisión forma parte del proceso para recuperar la exportación de ganado bovino al mercado estadounidense, aunque todavía no existe una fecha oficial para reabrir los cruces.

Arturo Valdés Pérez, empresario ganadero y expresidente de la Asociación Ganadera Local de Castaños, informó que recibió referencias extraoficiales sobre la próxima llegada de personal estadounidense. La visita tendría como propósito verificar las adecuaciones realizadas en las instalaciones fronterizas y determinar si cumplen las disposiciones sanitarias requeridas para autorizar el traslado de animales.

El entrevistado precisó que no existe una notificación formal sobre el calendario de inspecciones. Sin embargo, la información que conoce apunta a que los representantes del USDA podrían presentarse después del 20 de noviembre.

USDA evaluará medidas sanitarias contra el gusano barrenador

Valdés Pérez explicó que los puntos de inspección de Piedras Negras y Acuña fueron acondicionados para responder a las exigencias de las autoridades sanitarias estadounidenses. No obstante, aclaró que estas modificaciones todavía deben ser verificadas por los inspectores extranjeros antes de que pueda autorizarse nuevamente la salida de ganado.

El procedimiento sanitario contempla distintas etapas de revisión para evitar que animales infestados lleguen a territorio estadounidense. Los controles comienzan en los ranchos de procedencia, continúan en el Punto de Inspección Federal de Piedras Negras y consideran una última evaluación por parte de las autoridades estadounidenses en Acuña.

Entre las condiciones exigidas destaca que los bovinos no presenten heridas abiertas u otras lesiones que faciliten la infestación del gusano barrenador. Estas medidas buscan impedir la propagación del parásito mediante el movimiento de animales entre ambos países.

El empresario reconoció que todavía se detectan casos de gusano barrenador en México, aunque consideró que la situación permanece bajo control. También señaló que la capacidad de producción de moscas estériles aún no alcanza los niveles necesarios para fortalecer plenamente la estrategia de erradicación.

Por ello, estimó que durante 2027 podría consolidarse la infraestructura destinada a combatir esta plaga. Mientras tanto, consideró que las bajas temperaturas de la temporada invernal pueden disminuir temporalmente la actividad de la mosca, aunque advirtió que los productores deben conservar las medidas de vigilancia y prevención.

Ganaderos de Coahuila buscan recuperar exportaciones a Estados Unidos

La reactivación de los cruces fronterizos representa una expectativa para los productores coahuilenses, debido a que el mercado estadounidense ofrece mejores oportunidades comerciales para la venta de becerros. El cierre de las exportaciones ha obligado a los ganaderos a colocar sus animales en el mercado nacional, donde enfrentan condiciones de comercialización menos favorables.

Valdés Pérez señaló que la recuperación de este intercambio comercial permitiría mejorar los ingresos del sector ganadero, particularmente para quienes dependen de la venta de becerros hacia Estados Unidos. La suspensión de los envíos ha representado una afectación económica para los productores, debido a la diferencia entre las cotizaciones de ambos mercados.

Los ganaderos mantienen ahora la atención en la evaluación de las instalaciones de Piedras Negras y Ciudad Acuña. El resultado de las inspecciones determinará si ambos puntos fronterizos reúnen las condiciones para recuperar su participación en el comercio internacional de ganado.

Hasta el momento, la posible visita de inspectores del USDA durante noviembre constituye una referencia extraoficial proporcionada por el representante del sector. No existe una fecha confirmada para la revisión ni una resolución que establezca cuándo podrán reanudarse las exportaciones de ganado de Coahuila a Estados Unidos.