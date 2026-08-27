Gabriel Ilizondo impulsara Modelo Coahuila desde el Senado

Gabriel Elizondo prepara agenda en el Senado para impulsar seguridad, salud, empleo y programas sociales, con énfasis en replicar el Modelo Coahuila.

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El senador Gabriel Elizondo se declaró listo para iniciar, a partir de este lunes, los trabajos de la nueva Legislatura en la Cámara Alta y presentar una agenda legislativa enfocada en preservar la seguridad, fortalecer los servicios de salud, impulsar el empleo y reforzar los programas sociales.

El legislador destacó que uno de los principales objetivos será llevar el modelo Coahuila de seguridad a otras instancias del país, incluso al ámbito federal, al considerar que los resultados obtenidos en la entidad pueden ser replicados en otros estados donde todavía existen problemas de seguridad y falta de blindaje.

Isondo señaló que durante su agenda de trabajo en Torreón sostendrá reuniones con el sector empresarial y las diferentes cámaras, acompañado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme, con el propósito de conocer de primera mano sus necesidades y convertirlas en iniciativas y puntos de acuerdo desde el Senado.

“Tendremos agenda con nuestro alcalde Miguel Riquelme; con ese sentir y pensar lo traducimos a iniciativas y exhortos en beneficio de Coahuila”, expresó.

Añadió que las propuestas que impulsará serán consensadas con alcaldes, el gobernador y ciudadanos, con la finalidad de que respondan directamente a las demandas de la población. Entre los temas que ya se encuentran sobre la mesa están los planteamientos del sector empresarial de la Región Norte, particularmente relacionados con los aranceles y la falta de estabilidad que estos generan para la economía.

El senador reiteró que llega a esta nueva responsabilidad con el compromiso de escuchar a los distintos sectores y llevar sus inquietudes a la Cámara Alta, por lo que afirmó estar listo para comenzar formalmente los trabajos legislativos a partir de este lunes.