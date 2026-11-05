Gabriel Elizondo vota en contra de la llamada Ley Antimemes

El senador Gabriel Elizondo Pérez advirtió que la reforma podría afectar a hogares completos al contemplar políticas para suspender el servicio de internet

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, votó en contra de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como Ley Antimemes, al considerar que sus disposiciones podrían provocar la suspensión del servicio de internet a familias completas por infracciones cometidas por uno de sus integrantes.

Elizondo advierte sobre posibles cortes de internet en hogares

El legislador del PRI advirtió que la propuesta contempla exigir a las empresas proveedoras de internet políticas para suspender el servicio a usuarios reincidentes en violaciones a los derechos de autor, medida que, desde su perspectiva, podría afectar también a personas que no participaron en las infracciones.

Durante su intervención en tribuna, Elizondo Pérez señaló que una sola conexión doméstica suele ser utilizada por varios integrantes de una familia para estudiar, trabajar y realizar actividades cotidianas, por lo que una eventual suspensión tendría consecuencias más allá del usuario responsable.

El senador pide revisar los alcances de la reforma

El senador sostuvo que la protección de las obras de artistas y creadores es necesaria, pero consideró que la reforma presenta vacíos jurídicos y posibles problemas de constitucionalidad relacionados con la libertad de expresión y el acceso a internet.

También cuestionó que las disposiciones propuestas puedan generar afectaciones desproporcionadas a los usuarios, al trasladar las consecuencias de una infracción individual a quienes comparten el mismo servicio.

Elizondo Pérez planteó la necesidad de revisar los alcances de la legislación para garantizar que la protección de los derechos de autor no implique restricciones injustificadas a otros derechos de la población.

El legislador afirmó que mantendrá su postura en defensa de los usuarios de internet y de las familias coahuilenses, al insistir en que las reformas relacionadas con los servicios digitales deben considerar sus posibles efectos sobre quienes dependen de la conectividad para sus actividades diarias.